Im Streit um die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen auf der Brennerstrecke wird Italien bis spätestens Ende Juli die Klage gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einbringen. Dies sagte der sagte der italienische Verkehrsminister und Vizepremier Matteo Salvini (Lega) am Mittwoch auf APA-Anfrage in Rom: "Wir wollen so früh wie möglich diesen Schritt unternehmen, denn hier geht es um das Prinzip des freien Personen- und Warenverkehrs in der EU."