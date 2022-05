Toyota dampft Produktion wegen Lieferengpässe erneut ein

Wegen der Lieferengpässe infolge des Lockdowns in Shanghai hat der weltgrößte Autobauer Toyota seine weltweite Produktion zum zweiten Mal in dieser Woche reduziert. Im Juni sollen mit 800.000 Fahrzeugen um 50.000 weniger als zuletzt geplant vom Band laufen, teilte der japanische Konzern mit. Am Dienstag hatte Toyota wegen des Chipmangels seine Fertigung für die Monate Juni bis August um 100.000 Fahrzeuge pro Monat zurückgeschraubt.

Der anhaltende Chipmangel, Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und andere Faktoren würden einen Ausblick erschweren, hieß es. Toyota hält dennoch an seinem Ziel fest, bis März 2023 weltweit etwa 9,7 Millionen Fahrzeuge zu produzieren.