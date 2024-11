Toyota investiert 1,45 Milliarden Dollar in Mexiko

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SCOTT OLSON home Aktuell Nachrichtenfeed

Der japanische Autokonzern Toyota will trotz der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 1,45 Mrd. Dollar (1,3 Mrd. Euro) in seine Standorte in Mexiko investieren. "Die Investition ist für die Produktion der neuen Generation von Tacoma- und Tacoma-Hybrid-Elektro-Pick-ups bestimmt und wird 1.600 neue Arbeitsplätze schaffen", erklärte das mexikanische Wirtschaftsministerium am Freitag. Trump hatte im Wahlkampf gedroht, hohe Zölle auf mexikanische Importe einzuführen.

