Touristenstadt Wien erlebt kräftigen Aufschwung

Der Nächtigungsumsatz wuchs somit stärker als die Zahl der Nächtigungen. Preiserhöhungen wurden also gut durchgesetzt.

"Mit rund 80 Prozent Auslandsnächtigungen ist Wiens Tourismus so international wie vor der Pandemie", freut sich Tourismusdirektor Norbert Kettner. "Maßgeblichen Anteil daran hatten die USA, die als Wiens aufkommensstärkster Fernmarkt - nach Österreich und Deutschland - zu unseren Top-3-Herkunftsländern gehören", berichtete Kettner.

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer stieg heuer im ersten Halbjahr gegenüber der Vorjahresperiode von 63 auf 64 Prozent leicht an - ebenso die Bettenauslastung, die sich im Schnitt von 48,8 auf 49,6 Prozent verbesserte.

In Wien seien heuer mit rund 76.800 Hotelbetten um etwa 5.800 Betten mehr angeboten worden als vor einem Jahr (Stand Juni). Die Zahl der Betten erhöhte sich somit um 8,2 Prozent.

Im Berichtsmonat Juni gab die Zimmerauslastung im Jahresabstand den Angaben zufolge von rund 75 auf 73 Prozent etwas nach. Die Bettenauslastung ging von 58,1 auf 57,2 Prozent zurück. Die Zahl der Nächtigungsbuchungen stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 6 Prozent auf gut 1,62 Millionen.

Der Nettonächtigungsumsatz zeigte im Monat Mai gegenüber dem Vorjahresmonat ein kräftiges Plus von 24 Prozent auf 127,2 Mio. Euro.

Den größten Anteil an den Buchungen stellten heuer bis Ende Juni Besucherinnen und Besucher aus Österreich mit gut 1,65 Millionen Übernachtungen (plus 11 Prozent), dicht gefolgt von Urlauberinnen und Urlaubern aus Deutschland mit knapp 1,61 Millionen Nächtigungen. Auf Platz drei rangierte - mit deutlichem Abstand dahinter - der Herkunftsmarkt USA mit 473.000 Nächtigungen (plus 11 Prozent).

Zu den Top-10 gehörten weiters Italien mit 436.000 Nächtigungsbuchungen in Wien (plus 17 Prozent), Großbritannien mit 337.000 (plus 19 Prozent), Frankreich mit 240.000 (plus 14 Prozent), Spanien mit 231.000 (plus 11 Prozent), Polen mit 210.000 (plus 13 Prozent), die Schweiz mit 200.000 (plus 11 Prozent) und Rumänien mit 141.000 (plus 1 Prozent).

"Wiens Visitor Economy nimmt erneut ihre gewohnte Rolle als Wirtschaftsmotor und Garant für Ganzjahresarbeitsplätze ein", resümierte der Präsident des WienTourismus, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Hinzu kämen "vielfältige Spill-over-Effekte auf angrenzende Wirtschaftsbereiche wie den Handel", die vom Städtetourismus profitierten.

"Unser bedingungsloses Festhalten am Qualitätstourismus, die Ansprache eines kulturinteressierten und kaufkräftigen Publikums sowie die globale Positionierung Wiens als Meeting-Destination haben sich bewährt", ergänzte Kettner. "Wiens Tourismus ist in gewohnter Stärke zurück."