Totes Baby in Wien vermutlich erwürgt

Nach dem Fund einer Babyleiche in einem Müllsack in einem Hotel in Wien-Simmering am Montag steht fest, dass der neugeborene Bub wohl erwürgt wurde. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Berufung auf den vorläufigen Obduktionsbericht der APA erklärte, dürfte das Kind jedenfalls "beim Hals gepackt worden sein". Die Mutter des Buben gestand in einer Vernehmung bereits die "Anwendung von Gewalt". Sie befindet sich derzeit gemeinsam mit dem Kindsvater in Gewahrsam.