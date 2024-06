Tote Frau in Wien - Verdächtiger von Polizei erschossen

© APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein 26-Jähriger ist am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf nach einer Attacke mit einer Axt auf Polizisten beim Versuch einer Festnahme erschossen worden. Zuvor war eine 22 Jahre alte Chilenin mit schweren Kopfverletzungen tot in einer nahe gelegenen Wohnung gefunden worden. Laut Angaben von Polizeisprecher Markus Dittrich habe es vor der Tat lauten Streit zwischen den beiden Personen gegeben.

von APA