Tote bei Schießerei an US-Schule

Zwei Schüler erlitten lebensbedrohliche Verletzungen, wie der Polizeichef von Madison, Shon Barnes, auf einer Pressekonferenz mitteilte. Ein Lehrer und drei weitere Schüler wurden angeschossen und werden voraussichtlich überleben. Zwei dieser Opfer wurden aus dem Krankenhaus entlassen, so Barnes. Der Schütze, ein Schüler der Schule, wurde von den Beamten tot in der Schule aufgefunden. Während einer früheren Pressekonferenz sei "fälschlicherweise" von mindestens fünf Toten die Rede gewesen.

CNN und Associated Press berichteten unter Berufung auf ungenannte Polizeiquellen, dass es sich bei dem Schützen um ein 17-jähriges Mädchen handelte, das nach der Tat die Waffe auf sich selbst richtete. Sollten sich die Berichte bestätigen, wäre dies eine Seltenheit, da Studien zufolge nur etwa drei Prozent der Amokläufe von Frauen verübt werden.

Ein Motiv für die Gewalttat, die nach Angaben der Behörden in einem Raum der Schule stattfand, ist noch nicht bekannt. Die Familie des Schützen oder der Schützin kooperiere mit den Ermittlern, so die Polizei.

"Heute ist ein trauriger, trauriger Tag - nicht nur für Madison, sondern für das ganze Land", sagte Barnes. "Wir müssen in unserem Land und in unserer Gemeinde mehr tun, um Waffengewalt zu verhindern", sagte der Bürgermeister von Madison, Satya Rhodes-Conway. Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Joe Biden sei über die Situation in Madison in Kenntnis gesetzt worden. Man sei in Kontakt mit den Behörden vor Ort, um je nach Bedarf Unterstützung zu leisten.

Die Schule bat über ihren Facebook-Account um Gebete und erklärte, man werde weitere Informationen teilen, sobald sie verfügbar seien.

In den USA gehören tödliche Schüsse zum Alltag. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und in großem Stil im Umlauf. Größere Attacken, etwa an Schulen, in Supermärkten, in Nachtklubs oder bei großen Veranstaltungen, führen regelmäßig zu Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts - bisher ohne jeden Erfolg. Eine substanzielle Verschärfung der Waffengesetze in den USA wird seit Jahren von Republikanern verhindert.

Laut der Website der K-12 School Shooting Database gab es in diesem Jahr 322 Schießereien an Schulen in den USA. Das ist laut dieser Datenbank die zweithöchste Zahl seit 1966 und wird nur noch von der letztjährigen Gesamtzahl von 349 Schießereien übertroffen.