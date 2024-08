Tote bei Kämpfen im Gazastreifen und im Westjordanland

Die meisten Opfer im Gazastreifen sollen laut Palästinensern Minderjährige und Frauen sein. Eine Sprecherin der israelischen Armee sagte auf Anfrage, der Angriff in der Nacht habe einem Terroristen gegolten. Über weitere Opfer sei dem Militär bisher nichts bekannt. Die Angaben beider Seiten ließen sich wie immer nicht unabhängig überprüfen.

Die Kämpfe dauerten dem Militär zufolge auch in weiteren Teilen des Palästinensergebiets an. In der Stadt Rafah im Süden des Küstenstreifens hätten demnach Soldaten am Vortag mehr als 50 Terroristen getötet. Zudem sei terroristische Infrastruktur zerstört worden.

Im Norden des Westjordanlands habe Israels Militär ein Haus in einem Flüchtlingsviertel angegriffen, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Palästinensischen Berichten zufolge attackierte die Armee das Gebäude in der Stadt Tulkarem mit einer Rakete. Die Leichen der drei getöteten Palästinenser seien geborgen worden.

Israels Armee teilte auf Anfrage mit, Bewaffnete seien das Ziel des "Anti-Terror-Einsatzes" gewesen. Für den Angriff sei ein Fluggerät genutzt worden. Bei ihren Razzien im Westjordanland setzt die israelische Armee häufig Drohnen ein, die Raketen abfeuern.

Palästinensische Medien meldeten, bei dem seit der Nacht andauernden israelischen Armeeeinsatz seien Straßen und Gebäude in der Gegend zerstört worden. Soldaten hätten unter Straßen nach Sprengsätzen gesucht, hieß es vom israelischen Militär. Bewaffnete Gruppen im Westjordanland verstecken häufig Sprengsätze an und unter Straßen, um israelische Einsatzkräfte bei ihren Razzien anzugreifen. Der Einsatz in Tulkarem dauert Armeeangaben zufolge an.

Tulkarem liegt an der Grenze des nördlichen Westjordanlands zu Israel und gilt als eine Hochburg militanter Palästinenser. Erst Anfang des Monats kamen dort bei israelischen Luftangriffen neun Militante, darunter ein Kommandant der Hamas, ums Leben.