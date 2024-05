© APA/APA/AFP/PETER PARKS home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in China sind Staatsmedien zufolge mehr als zehn Menschen getötet oder verletzt worden. Der Vorfall habe sich gegen 13.20 Uhr im Kreis Zhenxiong in der südwestlichen Provinz Yunnan ereignet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag, ohne weitere Angaben zur Art des Angriffs zu machen. Die Behörden überprüften den Vorfall demnach.