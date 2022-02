Toshiba will sich nur noch in zwei Firmen aufspalten

Der japanische Mischkonzern Toshiba zieht Konsequenzen aus der Kritik an seinen strategischen Plänen und will sich statt in drei nur noch in zwei Firmen aufspalten. Es sei nun geplant, das Geräte-Geschäft inklusive der Speicherchip-Sparte abzuspalten, kündigte Toshiba am Montag an. Zugleich würden in den kommenden zwei Jahren an Aktionäre umgerechnet 2,6 Milliarden Dollar (2,3 Mrd. Euro) ausgeschüttet und damit dreimal so viel wie bisher vorgesehen.

Bisher hatte Toshiba geplant, den Konzern in eine Energie- und Infrastruktur-Firma, eine Geräte-Firma sowie eine Halbleiter-Firma zu zerschlagen. Dieses Vorhaben hatte viel Kritik von Aktionären auf sich gezogen, die sich überwiegend für eine Privatisierung des Konglomerats aussprechen. Der neue Plan sei einfacher, spare Kosten und mache es leichter, Allianzen mit strategischen Partnern zu schmieden, argumentierte Toshiba nun. "Wir haben den Plan nicht geändert, um Konfrontationen mit Aktionären zu verhindern", sagte Firmenchef Satoshi Tsunakawa. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im März könnten Anteilseigner über die Neuaufstellung entscheiden. Es sei eine Zustimmung von 50 Prozent nötig. Es wird damit gerechnet, dass es auch Kritik an der neuen Strategie gibt.

Das 1875 gegründete Konglomerat hangelt sich seit einem Bilanzierungsskandal 2015 von Krise zu Krise. Zwei Jahre später sicherte sich Toshiba von mehr als 30 ausländischen Investoren eine 5,4 Mrd. Dollar schwere Kapitalerhöhung. Damit kamen aber auch die aktivistischen Investoren an Bord.