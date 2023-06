TikTok will E-Commerce-Geschäft vervierfachen

Die chinesische Kurzvideo-App TikTok will seine E-Commerce-Plattform deutlich ausbauen. Im laufenden Jahr soll sich das Geschäft mit Werbe-Links für Waren während Liveübertragungen auf bis zu 20 Milliarden Dollar (18,66 Mrd. Euro) vervierfachen, berichtet die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die besonders bei Jugendlichen beliebte App setze dabei verstärkt auf Märkte wie Indonesien und arbeite an der Ausweitung seiner Verkäufe in den USA und Europa. TikTok und seine chinesische Konzern-Mutter ByteDance stehen wegen ihrer Nähe zur Regierung in Peking weltweit in der Kritik. Sicherheitsbehörden befürchten, dass die Volksrepublik persönliche Nutzerdaten abgreift oder zur Manipulation der öffentlichen Meinung missbraucht. TikTok und die chinesische Regierung haben die Vorwürfe zurückgewiesen. TikTok reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage zur Stellungnahme.