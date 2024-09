Thyssenkrupp Steel Europe will Chaos-Tage abhaken

© APA/APA/dpa/Marcel Kusch home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Industriekonzern Thyssenkrupp will nach dem Eklat um die Zukunft der Stahlsparte die Tochter zurück in die Spur bringen. Der Stahlaufsichtsrat bestätigte am Donnerstag auf einer außerordentlichen Sitzung Dennis Grimm als Vorstandssprecher. Der Manager hatte diesen Posten bereits interimsweise inne. Er übernehme die gesamte operative Verantwortung sowie die technologische Steuerung und Weiterentwicklung des Unternehmens, teilte Thyssenkrupp Steel Europe mit.

von APA