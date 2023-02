Thyssenkrupp investiert in klimafreundlicheren Stahl

Auch der deutsche Voest-Konkurrent Thyssenkrupp treibt den Umbau auf eine klimafreundliche Stahlproduktion voran. Die Stahlsparte hat einen milliardenschweren Auftrag für die größte deutsche Direktreduktionsanlage an die SMS Group vergeben, teilte der Konzern am Freitag mit. Das Projekt sei "ein bedeutender Schritt für industriellen Klimaschutz in Europa". Mit der neuen Anlage spare Thyssenkrupp jährlich über 3,5 Mio. t CO2 in der Produktion ein.

SMS soll eine wasserstoffbetriebene sogenannte Direktreduktionsanlage (DR-Anlage) sowie zwei Einschmelzer bauen. Es handle sich um die größte DR-Anlage in Deutschland. Sie soll einen Hochofen ersetzen. Klimaneutral hergestellter Wasserstoff soll dabei die in Hochöfen verwendeten Kohle und Koks ersetzen, um dem Eisenerz Sauerstoff zu entziehen. Anders als Hochöfen produzieren DR-Anlagen kein flüssiges Roheisen, sondern festen Eisenschwamm. Damit dieser zu Stahl weiterverarbeitet werden kann, muss er erst eingeschmolzen werden.

Nach früheren Angaben wird alles zusammen mehr als 2 Mrd. Euro kosten. Ein Großteil davon dürfte auf den jetzt bekannt gegebenen Auftrag entfallen. Thyssenkrupp wollte sich am Freitag nicht zum genauen Auftragsvolumen äußern. Das Gesamtprojekt soll vor allem mit Hilfe von Fördermitteln gebaut werden. Es stehe noch unter dem Vorbehalt einer beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission, wie eine Unternehmenssprecherin sagte. Diese werde in den kommenden Monaten erwartet.