Thyssenkrupp schrieb 2023/24 erneut Milliardenverlust

Der deutsche Industriekonzern Thyssenkrupp hat im 2023/24 (per Ende September) erneut einen Milliardenverlust verzeichnet. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 1,4 Mrd. Euro, nach minus 2 Mrd. Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. So schrieb Thyssenkrupp rund 1 Milliarde auf das schwächelnde Stahlgeschäft ab. Weitere Wertberichtigungen gab es im Stahlhandel sowie im Automotive-Geschäft. Hinzu kamen Kosten für die laufende Restrukturierung.