ThyssenKrupp startet Produktion neuer U-Boot-Serie in Kiel

Das deutsche Unternehmen ThyssenKrupp Marine Systems hat mit der Produktion einer neuen U-Boot-Serie begonnen. Wie das Unternehmen am Dienstag in Kiel mitteilte, handelt es sich um ein gemeinsames Programm für die deutsche und die norwegische Marine zum Bau von U-Booten der 212CD-Klasse. Der im Juli 2021 erteilte Auftrag ist demnach der bisher größte in der Unternehmensgeschichte.

An der Zeremonie zum Baustart des ersten U-Boots nahmen auch der deutsche Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie der norwegische Ressortchef Bjørn Arild Gram teil. Geplant ist die Herstellung von zwei U-Booten für die Deutsche Marine und vier für Norwegen. Die Auslieferungen sollen ab 2029 erfolgen.

"Maritime Sicherheit gewinnt weltweit und insbesondere in Europa an Bedeutung", erklärte der Vorstandschef von ThyssenKrupp Marine Systems, Oliver Burkhard. "Das 212CD-Programm ist ein erster entscheidender Meilenstein für die Etablierung von modernsten NATO-Standards im Unterwasserbereich", fügte er hinzu.

ThyssenKrupp-Chef Miguel López hob hervor, dass in Kiel in nur zwei Jahren eine der modernsten Schiffbauhallen der Welt entstanden sei. Dies stärke zum einen den Standort Kiel und sei zugleich "ein wichtiger Beitrag zur maritimen Sicherheit in unruhigen geopolitischen Zeiten". ThyssenKrupp Marine Systems ist nach eigenen Angaben weltweit führend beim Bau konventioneller U-Boote.