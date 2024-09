Thyssenkrupp bekräftigte Portfolio-Strategie

© APA/APA (AFP)/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der kriselnde deutsche Industriekonzern Thyssenkrupp hält an seiner Strategie fest, jedes einzelne Geschäft genau unter die Lupe zu nehmen, ob es innerhalb oder außerhalb des Konzerns weiterentwickelt wird. "Deshalb überprüfen und bewerten wir die individuellen Entwicklungspotenziale aller Geschäfte kontinuierlich dahingehend, in welcher Konstellation die Einheiten die besten Zukunftsperspektiven aus Sicht aller Stakeholder haben", erklärte das Unternehmen am Freitag.

von APA