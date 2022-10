Teure Lebensmittel treiben die britische Inflation auf 10,1%

Der stärkste Anstieg der Lebensmittelpreise seit 1980 hat die britische Inflation im vergangenen Monat angeheizt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im September um 10,1 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt in London mitteilte. Damit wurde das bereits im Juli markierte 40-Jahres-Hoch erneut erreicht. Im August hatte sich die Teuerungsrate auf 9,9 Prozent abgeschwächt.

Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 10,0 Prozent erwartet. Das britische Pfund bröckelt nach Bekanntgabe der Inflationsdaten ab: Die Landeswährung verlor 0,2 Prozent auf 1,1301 Dollar.

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke waren im September neben Energie ein starker Inflationstreiber. Sie erhöhten sich um 14,5 Prozent zum Vorjahresmonat und damit so stark wie seit April 1980 nicht mehr. "Die heutige Veröffentlichung unterstreicht die Gefahr, dass die zugrunde liegende Inflation stark bleibt, auch wenn sich die Konjunktur abschwächt", sagte Ökonom Paul Dales vom Beratungsunternehmen Capital Economics.

Die britische Notenbank versucht, mit Zinserhöhungen die Inflationswelle in Großbritannien zu brechen. Flankierend plant die Bank of England (BoE) als weitere Straffungsmaßnahme, mit dem aktiven Abschmelzen ihrer Staatsanleihenbestände in Höhe von derzeit 838 Mrd. Pfund (964 Mrd. Euro) zu beginnen. Zunächst war der 6. Oktober als Starttermin für das Abstoßen von Anleihen vorgesehen, bevor die Turbulenzen am Markt den Währungshütern einen Strich durch die Rechnung machten.