Teuerung in der Eurozone ging im August auf 2,2 Prozent zurück

Die Inflation in der Eurozone ist im August zurückgegangen. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, betrug die jährliche Teuerungsrate in den Euro-Währungsstaaten 2,2 Prozent, nach 2,6 Prozent im Juli. Auch in der gesamten Europäischen Union (EU) sank die Inflationsrate von 2,8 Prozent im Juli auf 2,4 Prozent im August.

von APA