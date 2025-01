Tesla verfehlte Musks Auslieferungsziel für 2024

Der sich zuletzt international in die Politik einzelner Staaten einmischende Musk hatte sich hingegen zum Ziel gesetzt, im Schlussquartal 515.000 Autos auszuliefern. So sollte im Gesamtjahr 2024 ein "leichtes Plus" im Vergleich zu 2023 geschafft werden, als das Unternehmen 1,81 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert hatte. Tatsächlich gingen im vierten Quartal 495.570 Autos nun an die Endkunden. Die Zahl blieb damit auch hinter den Schätzungen der Analysten zurück.