Der US-Elektroautobauer Tesla hat erneut in den USA 2.431 Fahrzeuge vom Typ Cybertruck in die Werkstätten gerufen. Als Grund nannte der Konzern am Mittwoch einen möglichen Verlust der Antriebsleistung, der das Unfallrisiko des Elektro-Pick-ups erhöhen könnte. Tesla werde den zurückgerufenen Antriebswechselrichter ohne zusätzliche Kosten durch einen mit einer funktionierenden Komponente ausgestatteten ersetzen, teilte der Autobauer mit.