Telekom Austria steigerte Umsatz und Gewinn

Die teilstaatliche, börsennotierte Telekom Austria hat im ersten Halbjahr mit 2,56 Mrd. Euro einen um 7,6 Prozent höheren Umsatz erzielt als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Im Vergleich der zweiten Quartale heuer und im Vorjahr gab es ein Plus von 7,5 Prozent auf 1,21 Mrd. Euro. Unterm Strich verdiente der Konzern im Halbjahr 301 Mio Euro (plus 1,1 Prozent) und im zweiten Quartal mit 167 Mio. Euro um 0,4 Prozent weniger als im Vorjahr, hieß es in einer Mitteilung.

Die operativen Gewinne wurden durch das schwächere Finanzergebnis vollständig ausgeglichen, schreibt das Unternehmen. Die im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres gestiegenen Zinsen führten zu einem höheren Zinsaufwand. Darüber hinaus wurde das Finanzergebnis durch Wechselkurseffekte negativ beeinflusst.

Das Unternehmen ist etwa auch in Belarus tätig. Auch dort seien steigende Kosten zu verzeichnen. Im autokratisch regierten und eng mit Russland verbündeten Land könne man aber wegen "restriktiver Preisvorschriften" die Preise nicht entsprechend anpassen. Das Finanzergebnis sei auch vor allem die Abwertung des bela-russischen Rubels gegenüber dem Euro negativ beeinflusst worden.

Die Mobilfunkerlöse aus Dienstleistungen stiegen im Halbjahresvergleich um 7,6 Prozent auf 1,51 Mrd. Euro, die Erlöse aus Endgeräteverkäufen um 15,2 Prozent auf 327 Mio. Euro. Die Festnetzerlöse aus Dienstleistungen stiegen im selben Zeitraum um 4,8 Prozent auf 934 Mio. Euro, aus Endgeräteverkäufen um 88,7 Prozent (richtig) auf 62 Mio. Euro.

Aufgrund der soliden Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2023 hebt Österreichs größtes Mobilfunkunternehmen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Es wird nunmehr von einem Umsatzwachstum von rund 5 statt bisher 4 Prozent ausgegangen.