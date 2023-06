Telekom Austria bringt Funkturm-Tochter heuer an die Börse

Telekom Austria wird noch heuer im zweiten Halbjahr das Funkturm-Geschäft an die Wiener Börse bringen. Der Telekom Austria-Aufsichtsrat hat in seiner letzten Sitzung die entsprechenden Beschlüsse gefasst, teilte die A1 Group am Freitag mit. Die neue Gesellschaft, in der die Funktürme gebündelt sind, wird unter "EuroTeleSites AG" firmieren und soll noch heuer im zweiten Halbjahr an die Börse Wien gebracht werden.

Die Eigentumsverhältnisse der abgespaltenen Firma werden anfangs jenen der Telekom Austria entsprechen. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. August soll die Abspaltung von den Aktionären beschlossen und danach zügig umgesetzt werden, hieß es weiters.

Nachdem vor zwei Wochen mit Ivo Ivanovski und Lars Mosdorf die beiden Vorstände der EuroTeleSites nominiert wurden, steht nun auch der Aufsichtsrat des Unternehmens fest. Aufsichtsratsvorsitzende wird Barbara Potisk-Eibensteiner, CFO der Papier- und Zellstoff-Gruppe Heinzel.