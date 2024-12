© APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Softwareanbieter Teamviewer will sich laut Kreisen in seiner bisher größten Übernahme mit dem Unternehmen 1E vom Finanzinvestor Carlyle stärken. Die Göppinger wollen dafür mehr als 700 Mio. US-Dollar (663 Mio Euro) auf den Tisch legen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. 1E bietet Software zur Erkennung von IT-Problemen an.