Tcherniakov und Serebrennikov geben Regie-Debüts in Salzburg

© APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Direktorium der Salzburger Festspiele hat am Dienstag in der Mozartstadt das Festspielprogramm 2025 vorgestellt. "Wie unter einem Brennglas verdichten sich in den Werken dieses Festspielsommers unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Einsamkeiten, unsere Ängste und lichtesten Hoffnungen ", heißt es in dem von Intendant Markus Hinterhäuser, Festspielpräsidentin Kristina Hammer und dem kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz gezeichneten Vorwort der Presseunterlagen.