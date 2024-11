Tatverdächtiger nach Mord in Wien hörte "Teufelsstimme"

© APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach dem mutmaßlichen Mord an einem Pensionisten in der Wiener Innenstadt hat der dringend Tatverdächtige wirre Aussagen bei der Einvernahme durch die Polizei gemacht. "Er hat kein Motiv geäußert, aber gesagt, er hat den Mann gemeinsam mit dem Teufel umgebracht", sagte Anna Gutt der APA am Samstag. Die "Teufelsstimme" im Kopf habe den 26-Jährigen dazu gebracht, den 70-jährigen Schweizer zu töten, sagte der Mann über einen Dolmetscher. Weitere Angaben machte er nicht.