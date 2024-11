© APA/APA (dpa)/Britta Pedersen home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Essenslieferdienst Delivery Hero peilt beim Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat Kreisen zufolge einen Bruttoerlös von 1,5 Mrd. US-Dollar (1,42 Mrd. Euro) an. Dabei strebt das deutsche Unternehmen eine Bewertung von rund 10 Mrd. Dollar für das Geschäft an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.