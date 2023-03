T-Mobile übernimmt Mint Mobile für 1,35 Mrd. US-Dollar

T-Mobile US schluckt den Mitbewerber Mint Mobile. Die US-Tochter der Deutschen Telekom kündigte an, für die Mint-Mutter Ka'ena bis zu 1,35 Milliarden Dollar (1,3 Mrd. Euro) zahlen zu wollen. Der Betrag werde zu 39 Prozent in bar und zu 61 Prozent in Aktien bezahlt. Die Transaktion habe voraussichtlich keinen Einfluss auf den Ausblick für 2023. Sie werde sich leicht positiv auf den operativen Gewinn und den Cash Flow von T-Mobile auswirken.

Mint, an dem der Schauspieler Ryan Reynolds beteiligt ist, bietet Prepaid-Tarife an. Weil Verbraucher wegen der hohen Inflation den Gürtel enger schnallen müssen, rechnen Experten mit einem kräftigen Wachstum in diesem Segment.