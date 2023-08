Synlab verkauft Tiermedizin-Diagnostik an Mars

Europas größte Laborkette Synlab trennt sich von ihrer Tiermedizin-Sparte. Das Veterinärdiagnostik-Geschäft Synlab Vet werde an den US-Mischkonzern Mars verkauft, der vor allem für den gleichnamigen Schokoriegel bekannt ist, teilte Synlab am Montag mit. Vorstandschef Mathieu Floreani sagte, der Verkauf sei ein weiterer Schritt zur Konzentration auf das Kerngeschäft.

Die in Deutschland, Belgien und Spanien aktive Synlab Vet habe zuletzt weniger als ein Prozent des Umsatzes ausgemacht. Das Tiermedizin-Geschäft in Großbritannien und Irland hatte Synlab bereits im vergangenen Jahr verkauft. Zuletzt ging die Schweiz-Tochter von Synlab an den Rivalen Sonic Healthcare.