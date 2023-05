Syngenta strebt nun Notierung an Hauptbörse in Shanghai an

Der Agrarchemie- und Saatgutkonzern Syngenta hält an seinem Plan zum Börsengang in China fest. Doch statt wie geplant am "Star Market" der Shanghaier Börse - dem chinesischen Äquivalent zur US-amerikanischen Nasdaq - sollen die Aktien am Hauptmarkt notiert werden. Der Antrag auf einen Börsengang am Star Market wurde zurückgezogen, stattdessen stehe nun der Antrag auf eine öffentliche Notierung am Main Board der Shanghai Stock Exchange an, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Das nun gewählte Marktsegment sei in erster Linie für große Unternehmen mit ausgereiften Geschäftsmodellen und stabilen Erträgen gedacht und passe daher besser, hieß es weiter. Die Notierung an der Hauptbörse ermögliche zudem Zugang zu einem breiteren Investorenkreis.

Syngenta gehört zum chinesischen Staatskonzern ChemChina und hat seinen Sitz in Basel in der Schweiz.