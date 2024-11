© APA/APA/dpa/Swen Pförtner home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Probi-Hauptaktionär Symrise will sich seine schwedische Biotech-Beteiligung einverleiben. Für jede ausstehende Aktie wolle der deutsche Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen 350 schwedische Kronen (30 Euro) in bar zahlen, teilte der börsennotierte Konzern am Mittwoch mit. Das Angebot entspreche einer Prämie von 42 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag. Insgesamt wird der Probi-Zukauf mit knapp 4 Mrd. Kronen (345 Mio. Euro) bewertet.