Symrise greift nach Tierzahnpflege-Hersteller Swedencare

Der deutsche Duft- und Aromen-Hersteller Symrise greift nach einem schwedischen Anbieter von Tier-Zahnpflegeprodukten und könnte dafür mehr als 500 Mio. Euro ausgeben. Symrise kündigte am Donnerstag ein offizielles Übernahmeangebot für Swedencare an. Symrise habe sein Aktienpaket kürzlich auf 30 Prozent aufgestockt. Damit werde ein Pflichtangebot fällig, das in den nächsten vier Wochen vorgelegt werde, teilte Symrise mit.

Swedencare hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 1,83 Mrd. schwedische Kronen (159 Mio. Euro) umgesetzt und damit einen operativen Gewinn von 430,5 Mio. Kronen erwirtschaftet. Sein Hauptprodukt ProDen Plaque-off ist seit 17 Jahren auf dem Markt. Es soll Zahnbeläge bei Haustieren wie Hunden und Katzen entfernen.

Das Übernahmeangebot richtet sich nach dem höchsten Preis, den Symrise für die Swedencare-Aktien in den vergangenen sechs Monaten bezahlt hat. Dieser habe bei 37,50 Kronen gelegen, hieß es in der Mitteilung. Damit würde Swedencare mit knapp 6 Mrd. Kronen (521 Mio. Euro) bewertet. Börsianer hoffen aber auf mehr: Die Swedencare-Aktie sprang am Donnerstag um 16 Prozent auf mehr als 44 Kronen.