Swiss Re schlitterte im ersten Quartal in die Verlustzone

Der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und Naturkatastrophen kommen den Schweizer Rückversicherer Swiss Re teuer zu stehen. Im ersten Quartal stand unter dem Strich ein Verlust von 248 Millionen Dollar (rund 234 Mio. Euro), wie der Konzern aus Zürich am Donnerstag mitteilte. In der entsprechenden Vorjahresperiode war es noch ein Gewinn von 333 Millionen Dollar. Der Rivale von Münchener Rück und Hannover Rück sieht sich dennoch auf Kurs zu den Jahreszielen.

Die Versicherungsbranche hatte im ersten Quartal mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen, erklärte Konzernchef Christian Mumenthaler. "Dank der Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren ergriffen haben, verfügen unsere Geschäftsbereiche über alle notwendigen Hebel, um die Profitabilität zu steigern und unsere Finanzziele für 2022 zu erreichen."

Swiss Re nahm im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Rückstellungen von 283 Mio. Dollar vor. "Obwohl die Situation nach wie vor höchst ungewiss ist und wir nicht glauben, dass wir überdurchschnittlich exponiert sind, haben wir beschlossen, proaktiv und umsichtig Rückstellungen für mögliche Auswirkungen des Krieges zu bilden", sagte Mumenthaler. Die Nummer zwei der Rückversicherungsbranche hatte vor einem Monat gewarnt, dass der Krieg die Versicherer ähnlich teuer zu stehen kommen könnte wie eine mittelschwere Naturkatastrophe. Die Kurssprünge an den Aktienmärkten beeinträchtigten zudem die Anlagen des Konzerns.