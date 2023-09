Swiss Re: Markt für Nichtleben-Rückversicherung wächst

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re rechnet angesichts zunehmender Schäden durch Naturkatastrophen mit einer anziehenden Nachfrage nach Versicherungsschutz. Es sei davon auszugehen, dass es weitere Jahre mit versicherten Schäden von über 100 Milliarden Dollar (rund 93 Mrd. Euro) geben werde.

Der Markt für Schaden- und Unfall-Rückversicherung dürfte in den nächsten zehn Jahren stärker wachsen als das BIP, erklärte der Konzern aus Zürich am Montag anlässlich des traditionellen Branchentreffens in Monte Carlo. Swiss Re rechnet auf Dollar-Basis mit einem nominalen Marktwachstum von rund 5,4 Prozent jährlich und inflationsbereinigt mit etwa drei Prozent.

Auch die Experten der Ratingagenturen Standard & Poor's (S&P) und Moody's beurteilen die Geschäftsaussichten für die Rückversicherer positiv.