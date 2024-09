Swiss Re erwartet höhere Schäden

© APA/APA/KEYSTONE FILE/A1885 epa Keystone Risch home Aktuell Nachrichtenfeed

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re erwartet angesichts höherer Schäden eine wachsende Nachfrage nach Rückversicherungsschutz. Die versicherten Schäden durch Naturkatastrophen hätten 2023 das vierte Jahr in Folge weltweit über 100 Mrd. US-Dollar (90 Mrd. Euro) betragen, teilte das Unternehmen beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo mit. 2024 gehe mit versicherten Schäden von 60 Mrd. Dollar in den ersten sechs Monaten ebenfalls in diese Richtung.

von APA