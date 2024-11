© APA/APA/KEYSTONE FILE/A1885 epa Keystone Risch home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re polstert die Vorsorgen für sein US-Haftpflichtgeschäft in der Geschäftssparte Schaden- und Unfall-Rückversicherung (P&C Re) auf. Nach einer Prüfung würden die Rückstellungen um 2,4 Mrd. Dollar (2,24 Mrd. Euro) erhöht, teilte der Konzern aus Zürich am Donnerstag mit. Aufgrund dessen dürfte der im laufenden Jahr angestrebte Schaden-Kosten-Satz in der Sparte P&C Re nicht erreicht werden, hieß es.