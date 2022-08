Swiss Life mit soliden Ergebnissen in erstem Halbjahr

Die Schweizer Lebensversicherung Swiss Life hat in der ersten Jahreshälfte solide Ergebnisse erzielt, die leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen. Der Finanzkonzern trieb das profitable Wachstum im Gebührengeschäft weiter voran. Der Betriebsgewinn stieg leicht um 3,5 Prozent auf 907 Millionen Franken (942,3 Mio. Euro), wie es am Mittwoch in einer Presseaussendung hieß. Analysten hatten im Vorfeld weniger erwartet.

Um Währungseffekte bereinigt lag das Betriebsergebnis um 6 Prozent höher bei 922 Mio. Franken. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 642 Mio. Franken. Das sind um 4 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Die Swiss Life setzt den vor Jahren eingeschlagenen Weg konsequent fort: Im Fokus steht dabei Wachstum mit Geschäft, welches Gebühren einbringt. Dagegen sind traditionelle Lebensversicherungen in den Hintergrund gerückt. Die Gebühreneinnahmen rückten in der ersten Jahreshälfte um 8 Prozent auf 1,17 Mrd. Franken vor, während das Prämienvolumen um 1 Prozent auf 10,8 Mrd. Franken abnahm.

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigten, dass die Gruppe mit der Umsetzung des Unternehmensprogramms "Swiss Life 2024" gut gestartet sei, wird Konzernchef Patrick Frost zitiert. Er bestätigte die darin gesetzten Ziele. Unter anderem soll die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 12 Prozent gehalten werden.