SW Umwelttechnik im Halbjahr mit Umsatzanstieg

Klaus Einfalt, Vorstandsmitglied der SW Umwelttechnik, verwies darauf, dass nach der Eröffnung des neuen Pflastersteinwerkes in Budapest eine signifikante Steigerung der Produktionskapazitäten erreicht wurde. Positiv habe sich auch die Inbetriebnahme zusätzlicher Kapazitäten in Rumänien Mitte des Jahres 2023 ausgewirkt. In Österreich sei in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 mit 4,8 Mio. Euro ein Umsatzerlöse auf dem Niveau des Vorjahres erzielt worden.

Das Eigenkapital der Kärntner ist leicht auf 41,1 Mio. gesunken was auch auf die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,4 Mio. Euro im Mai 2024 zurückzuführen sei. Entsprechend sei die Eigenkapitalquote auf 29,1 Prozent zurückgegangen. Die Verbindlichkeiten liegen per 30.06.2024 bei 100,0 Mio. Euro. (Ultimo 2023: 97,1 Mio. Euro). Die SW Umwelttechnik beschäftigte im ersten Halbjahr 2024 konzernweit durchschnittlich 823 Personen, ein Jahr zuvor waren es 709.

Zum Ausblick hieß es von Einfalt, es werde für das Gesamtjahr 2024 ein ähnlicher Umsatz wie im Vorjahr erwartet.