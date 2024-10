Sunrise-Börsengang für Mitte November geplant

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Telekomanbieter Sunrise steht vor der Rückkehr an die Börse. Der US-Kabelkonzern Liberty Global hat nun einen Fahrplan für die Abspaltung der Konzerntochter ausgegeben. Die außerordentliche Generalversammlung, die noch zustimmen muss, wird am 25. Oktober stattfinden. Dann solle der erste reguläre Handelstag der amerikanischen Hinterlegungsscheine (ADS) an der US-Technologiebörse Nasdaq der 13. November sein, hieß es in einer Mitteilung.

von APA