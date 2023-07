Südkoreanische Wirtschaft verdoppelte Wachstum im 2. Quartal

Die exportstarke südkoreanische Wirtschaft hat ihr Wachstum im zweiten Quartal ungeachtet der schwachen Weltkonjunktur verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni um 0,6 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Monaten zu, wie die Notenbank am Dienstag in Seoul mitteilte. Im ersten Quartal hatte es nur zu einem Plus von 0,3 Prozent gereicht. Befragte Ökonomen hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, aber nur von 0,5 Prozent.

"Qualitativ gesehen ist das Ergebnis nicht so positiv, wie die Schlagzeile vermuten lässt", sagte der Chefvolkswirt des Finanzhauses HI Investment Securities, Park Sang Hyun. "Es ist zu früh, um von einer Erholung zu sprechen, da eine schwächelnde chinesische Wirtschaft die Erholung der Exporte verzögern könnte."

Die Ausfuhren sanken im abgelaufenen Quartal um 1,8 Prozent. Da die Importe allerdings mit 4,2 Prozent noch deutlich stärker zurückgingen, stützte der Außenhandel unterm Strich die Konjunktur. Die nach China, Japan und Indien viertgrößte Volkswirtschaft Asiens ist besonders für seine Halbleiter-, Elektronik- und Autoexporte bekannt, für die Konzerne wie Samsung und Hyundai sorgen.

Der private Konsum schrumpfte im Frühjahr mit 0,1 Prozent minimal, während auch die Investitionen leicht zurückgingen. Bei den Staatsausgaben gab es mit minus 1,9 Prozent sogar den stärksten Rückgang seit Anfang 1997.

Nach den jüngsten Prognosen der Zentralbank und der Regierung soll das Bruttoinlandsprodukt heuer um 1,4 Prozent wachsen. Im vergangenen Jahr hatte es noch zu einem Plus von 2,6 Prozent gereicht. "Die Zentralbank wird aufgrund der sinkenden Inflation wahrscheinlich eingreifen, um die Wirtschaft zu stützen, indem sie die Geldpolitik in den kommenden Monaten lockert", erwartet Analyst Shivaan Tandon von Capital Economics.