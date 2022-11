Südkorea lockt Tesla mit "maßgeschneiderten" Vorteilen

Südkorea will mit speziellen Anreizen Tesla zum Bau einer Gigafabrik in dem Land bewegen. "Wenn Tesla, Space X oder andere Unternehmen weitere Investitionen in Korea in Erwägung ziehen, einschließlich des Baus einer Gigafabrik, wird die Regierung ihr Bestes tun, um die Investitionen zu unterstützen", sagte Präsident Yoon Suk Yeol ader Nachrichtenagentur Reuters.

Südkorea biete hoch qualifizierte Arbeitskräfte und seine Regierung werde dafür sorgen, dass die internationalen Standards eingehalten werden, damit ausländische Unternehmen nicht vor unerwarteten finanziellen oder regulatorischen Hürden stehen.

Yoon führte vergangene Woche ein Videogespräch mit Tesla-Chef Elon Musk. Nach Angaben des Büros des Staatschefs habe Musk darin geäußert, dass Südkorea zu den Top-Kandidaten für eine neue Tesla-Fabrik gehöre. "Wir bereiten einen maßgeschneiderten Ansatz vor, um den genannten Unternehmen einige Vorteile zu gewähren", sagte Yoon über einen Dolmetscher, als er gefragt wurde, welche Vorteile Südkorea Tesla gegenüber anderen genannten Standorten bieten könne. Yoon kündigte an, auch jegliche Risiken, die von militanten Gewerkschaften ausgingen, zu minimieren. "Die militante Gewerkschaftskultur ist ein ernstes Problem in der südkoreanischen Gesellschaft", sagte Yoon mit Blick auf den jüngsten Streik der Lkw-Fahrer.