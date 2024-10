© APA/APA/AFP/MIGUEL MEDINA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Südtiroler Regisseur Andreas Pichler hat mit seinem Dokumentarfilm "Gefährlich nah" über die schwierige Koexistenz in den Trentiner Tälern mit den Bären den von der öffentlich-rechtlichen TV Anstalt RAI vergebenen Preis "Prix Italia" gewonnen. Er setzte sich in der Schiene Dokumentarfilme durch. Das zweisprachige Ö1-"Hörspiel" namens "Blasse Stunden/Blijedi sati" von Manuela Tomic wurde in der Radio/Podcast-Kategorie "Drama" geehrt.