Südafrikaner wählen neues Parlament

In Südafrika hat am Mittwoch in der Früh die Parlamentswahl begonnen. Erstmals läuft die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) Gefahr, seit Einführung der Demokratie 1994 ihre absolute Mehrheit zu verlieren. In den vergangenen 30 Jahren regierte die Partei des einstigen Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela allein. Laut Umfragen soll der ANC nun unter die 50-Prozent-Marke fallen und eine Koalition eingehen müssen. Die Ergebnisse werden am Sonntag erwartet.

von APA