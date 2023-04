Strabag 2022 mit deutlich weniger Gewinn

Der heimische Bauriese Strabag hat 2022 spürbar weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich blieben 472,5 Mio. Euro - ein Rückgang um 19 Prozent zum Jahr davor, aber "der zweithöchste Wert seit Bestehen der Strabag", wie der Konzern am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen betonte. Im Vergleichsjahr habe es "außergewöhnlich positive Ergebniseinflüsse" gegeben. Die Bauleistung erhöhte sich gegenüber 2021 um 10 Prozent auf 17,7 Mrd. Euro, der Umsatz um 11 Prozent auf 17 Mrd. Euro.

Der Krieg in der Ukraine habe zu einem signifikanten Anstieg der Inflation in Europa geführt, worauf die Zentralbanken mit deutlichen Zinserhöhungen reagiert hätten. In diesem Umfeld habe das Unternehmen "das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte" erzielt. Der Gewinn je Aktie (EPS) ging um 19 Prozent auf 4,6 Euro zurück. 2021 war der Konzerngewinn allerdings noch um 48 Prozent überdurchschnittlich stark gewachsen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr weitete sich der Auftragsbestand "trotz steigender Baukosten und beschleunigter Zinswende" um 6 Prozent auf 23,7 Mrd. Euro aus und markierte damit einen neuen Rekord zum Jahresende, wie Österreichs größter Baukonzern weiters bekannt gab.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich um 13 Prozent auf 1,26 Mrd. Euro, die EBITDA-Marge von 9,5 auf 7,4 Prozent.

Das Management schlägt für 2022 die Auszahlung einer Dividende von 2 Euro je Aktie vor.