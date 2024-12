Strabag-Aktionärin Rasperia an vormalige Mutterfirma rückübertragen

© APA/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die russische Strabag-Aktionärin Rasperia, die dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska zugerechnet wird, ist nicht mehr in der Hand der ebenso russischen Aktiengesellschaft Iliadis. Sie wurde an die vormalige zypriotische Muttergesellschaft Valtoura rückübertragen. Laut einer Beteiligungsmeldung steht der Eigentümerwechsel im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren zwischen Iliadis und Valtoura in Russland.

von APA