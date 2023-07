Stimmung in Japans Industrie verbesserte sich

Die Stimmung in der japanischen Großindustrie hat sich im zweiten Quartal aufgehellt. Der von der Bank of Japan (BoJ) ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsbetriebe stieg zum Juni von plus 1 im Vorquartal auf plus 5, wie die Notenbank am Montag bekannt gab. Ein positiver Index bedeutet, dass die Optimisten unter den befragten Managern in der Mehrzahl sind.

Da die lange Zeit belastenden Lieferengpässe inzwischen auch in Japan an Bedeutung verlieren und die Rohstoffkosten sinken, produzieren die Unternehmen in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt wieder mehr. Auch zieht der Privatverbrauch, der zu 60 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt, wieder an.

Damit verbesserte sich die Stimmung in der Großindustrie erstmals seit sieben Quartalen wieder. Auch die Stimmung im Dienstleistungssektor hellte sich im selben Zeitraum weiter auf. So stieg der Index für die großen nicht produzierenden Unternehmen von plus 20 auf 23, wie die Umfrage der Notenbank unter rund 10.000 Unternehmen zeigt.

In den kommenden Monaten dürfte der Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen voraussichtlich weiter auf plus 9 steigen. Der Dienstleistungssektor rechnet dagegen im Durchschnitt damit, dass der Index wieder auf 20 sinken dürfte.