Stimmung in deutscher Wirtschaft im Jänner leicht aufgehellt

© APA/APA/dpa/Daniel Josling home Aktuell Nachrichtenfeed

Die trübe Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen hat sich zum Jahresanfang überraschend etwas gebessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland stieg im Jänner von 84,7 Zählern im Vormonat auf 85,1 Punkte, wie das Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte.

von APA