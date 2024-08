Stimmung in deutscher Autoindustrie trübt sich ein

© APA/APA/dpa/Sven Hoppe home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Automobilindustrie hat sich im Juli deutlich verschlechtert. Der entsprechende Indikator für das Geschäftsklima in dieser wichtigen Branche sank auf minus 18,3 Punkte, nach minus 9,5 im Juni, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Managerumfrage mitteilte. "Die Autoindustrie schlittert damit weiter in die Krise", sagte Anita Wölfl vom Ifo-Zentrum für Industrieökonomik und neue Technologien.

von APA