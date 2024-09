Stimmung in deutscher Autoindustrie "im Sturzflug"

© APA/APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie hat sich im August angesichts fehlender Neuaufträge deutlich eingetrübt. Der Indikator für das Geschäftsklima sank auf minus 24,7 Punkte, nach minus 18,5 Zählern im Juli, wie das Ifo-Institut mit Sitz in München am Mittwoch zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. "Die Stimmung in der Autoindustrie ist im Sturzflug", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

von APA