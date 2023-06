Stimmung in deutscher Exportindustrie stark verschlechtert

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist so schlecht wie seit über einem halben Jahr nicht mehr. Das Barometer für die Erwartungen in der Exportindustrie fiel im Juni auf minus 5,6 Punkte, nach plus 1,0 Zählern im Mai. Das ist der niedrigste Wert seit November 2022, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte.

"Neben der inländischen Nachfrageschwäche zeichnen sich jetzt auch noch weniger Aufträge aus dem Ausland ab", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Dies sind keine guten Nachrichten für die deutsche Exportwirtschaft." Die weltweiten Zinserhöhungen dämpften die Nachfrage nach Waren "Made in Germany". Die Auftragspolster würden zunehmend dünner.

Die Mehrzahl der Branchen geht mittlerweile davon aus, dass ihre Exporte in den kommenden drei Monaten rückläufig sein werde. "Einzig die Bekleidungshersteller und die Getränkeindustrie gehen von merklichen Zuwächsen aus", erklärte das Ifo. Einen deutlichen Dämpfer musste die Nahrungsmittelbranche verkraften: Nach Monaten mit Zuwächsen gehen die Unternehmen nun ebenfalls von rückläufigen Auslandsumsätzen aus. Auch in der Metallindustrie haben sich die Aussichten merklich eingetrübt. "Gleiches gilt für die Möbelindustrie, die auch unter der schwachen Baukonjunktur leidet", so die Münchner Forscher.