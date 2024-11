Stichwahl um Präsidentenamt in Republik Moldau

© APA/APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Republik Moldau hat am Sonntag die Präsidenten-Stichwahl begonnen. Rund 3,3 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, das künftige Staatsoberhaupt der Ex-Sowjetrepublik zu bestimmen. Dabei haben die Moldauer die Wahl zwischen der proeuropäischen Amtsinhaberin Maia Sandu, die in der ersten Runde rund 42 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnte, und dem russlandfreundlichen Kandidaten Alexandr Stoianoglo, der auf 26 Prozent gekommen war.